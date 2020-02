Maaseik hangt de bordjes gelijk

Greenyard Maaseik haalt opgelucht adem. Na de 3-2-nederlaag vorige week had de landskampioen in de best-of-three tegen Menen geen foutenmarge meer. In de eigen Steengoed Arena nam Maaseik de eerste horde alvast op autoritaire wijze. Het stuurde de West-Vlamingen met een 3-0-nederlaag huiswaarts. De Maaslanders zijn nu de uitgesproken favoriet om zich zaterdag in de belle, die ook in Maaseik wordt gespeeld, te plaatsen voor de play-offs.