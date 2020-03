Eerste pindakaaswinkel van het land geopend in Antwerpen

‘Dadel Kaneel’, ‘Chilipeper Cirtroengras’, ‘Knoflook Gebakken Ui’, om er maar enkele op te noemen, het zijn écht smaken van pindakaas. U kan potjes krijgen in de eerste Belgische vestiging van het Nederlandse De Pindakaaswinkel in het centrum van Antwerpen, een pop-up die zaterdag opende. De echte fans waren er meteen bij.

“Net een inloopkast vol pindakaas”, zo omschrijft medezaakvoerder Chiel Spruitenburg (26) zijn pop-up. En er is op de openingsdag inderdaad al een constante in- en uitloop van benieuwde mensen. Het is ...