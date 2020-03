Nederlands topmodel uit slaap gehouden door… vrijende buren

Doutzen Kroes had er onlangs geen rustige nacht opzitten. Het Nederlandse topmodel verblijft momenteel op hotel voor de Paris Fashion Week, en kon vanuit haar kamer horen hoe enkele buren van bil gingen. Enkele video’s met haar reacties postte ze op Instagram: “Het houdt maar niet op.”

“Kunnen jullie het horen?”, vroeg ze onder meer aan haar volgers. Na verloop van tijd begon ze zich toch wat schuldig te voelen. “Is ze aan het genieten, of…? Oh mijn God, ik ben echt een pervert.” Ook toen ze wat later in bed lag, gingen de buren ongestoord verder. Al kon ze er uiteindelijk mee lachen: “Ik ben wel blij voor haar.”