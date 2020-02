Sensatie in Premier League: voorlaatste smeert leider Liverpool 3-0 eerste nederlaag in meer dan een jaar aan

Neen, het zal niet lukken voor Liverpool: de Reds zijn in de Premier League op weg naar de titel, maar zullen het seizoen niet ongeslagen afsluiten. Ze gingen immers pijnlijk hard onderuit op het veld van Watford. Bij de voorlaatste in de stand werd het 3-0, een eerste nederlaag na liefst 44 ongeslagen matchen op rij.

Het venijn voor Liverpool zat hem in de tweede helft. Op een dik kwartier tijd scoorde Ismaïla Sarr twee keer, Troy Deeney deed er een derde bij. Ei zo na werd het nog 4-0, maar die afgang werd de Reds bespaard.

De onverwachte nederlaag is de eerste voor Liverpool sinds 3 januari 2019 (!). Toen verloor van Manchester City. Met 22 punten voorsprong op datzelfde Manchester City twijfelt niemand er nog aan dat de mannen van Klopp de titel zullen grijpen, maar een ongeslagen seizoen zit er dus niet in. Dat lukte Arsenal in 2004 wel - de Gunners bleven toen 49 matchen ongeslagen. Liverpool blijft op 44 steken.

Bij de thuisploeg stond een sterke Kabasele in de basis, bij de bezoekers viel Divock Origi in.