Zowel tijdens de kwalificaties als de finale van de individuele achtervolging voor vrouwen op het WK baanwielrennen in Berlijn vestigde de Amerikaanse Chloe Dygert een nieuw wereldrecord: eerst 3’17”283. Dat was bijna drie seconden sneller dan de 3’20’’060 die ze twee jaar geleden vestigde op het WK in Apeldoorn. In de finale won ze goud in 3’16”937.