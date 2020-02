KRC Genk roept fans op: “Verwelkom Clement met respect en dankbaarheid”

KRC Genk heeft zaterdag een oproep gedaan aan zijn fans. Het vraagt om Philippe Clement en zijn assistent Johan Van Rumst zondag tijdens de topper tegen Club Brugge met respect en dankbaarheid te verwelkomen. Clement en Van Rumst hielpen Racing vorig seizoen aan de vierde Genkse landstitel. “Voor altijd in ons hart, maar nu zondag tussen 14.30u en 16.30u even niet”, vermeldt KRC er nog fijntjes bij. Wil Genk opnieuw in de top zes sluipen, dan moet het winnen van de huidige leider, omdat KV Mechelen vrijdag al de zege pakte op Stayen.