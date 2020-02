Stoffel Vandoorne teleurstellend 15de in Formule E-race Marrakesh

Antonio Felix da Costa heeft de Formule E-race in Marrakesh gewonnen. Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne draaide de race op een teleurstelling uit.

Antonio Felix da Costa kende van op de pole een erg goede start. Stoffel Vandoorne startte na een moeilijke kwalificatie van op de zeventiende plaats en won tijdens de eerste ronde meteen een plaats.

Vooraan zagen we Nyck de Vries, de teamgenoot van Stoffel Vandoorne, opschuiven van de vierde naar de derde plaats. Verder kregen we tijdens de eerste ronden maar weinig spektakel en het beloofde dan ook een strategische race te worden.

Er werden wel enkele straffen uitgedeeld en het belangrijkste slachtoffer daarvan was Nyck de Vries die een drive-through penalty kreeg en enorm veel plaatsen verloor.

Vergne probeerde voorafgaand aan zijn drive-through penalty echter nog zoveel mogelijk plaatsen goed te maken en schoof op naar de vierde plaats.

In het middenveld kregen we enkele mooie gevechten te zien maar het was Maximilian Günther die met nog zo’n 24 minuten op de klok plots het gat met raceleider Antonio Felix da Costa had dichtgereden en de leiding in de race overnam.

Stoffel Vandoorne wachtte redelijk lang met het eerste keer inzetten van de ‘attack mode’. Die diende echter vooral om de kloof met zijn voorligger te dichten en Mitch Evans achter zich te proberen houden.

Vooraan zagen we Antonio Felix da Costa met de hulp van de ‘attack mode’ opnieuw de leiding in de race nemen en Maximilian Günther achter zich houden. Mitch Evans was ondertussen aan een zeer mooie inhaalrace bezig en haalde Vandoorne in, Evans startte de race aanvankelijk als allerlaatste.

Jean-eric Vergne slaagde er even later in om de tweede plaats te veroveren door Maximilian Günther in te halen. Günther probeerde in de slipstream te blijven van Vergne om zo eventueel later opnieuw de Fransman te passeren.

From missing a practice session yesterday to one of the best races of his Formula E career - @JeanEricVergne has moved from 11th to 2nd and is chasing teammate @afelixdacosta! #MarrakeshEPrix pic.twitter.com/kU4DYc1xNB — ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 29, 2020

Vandoorne moest met nog een handvol minuten te gaan teamgenoot Nyck de Vries voorbij laten gaan, Vandoorne die tijdens de race duidelijk niet over een competitieve Mercedes-bolide beschikte.

Onze landgenoot reed nog steeds slechts vijftiende, Mitch Evans die als laatste was gestart slaagde er ondertussen in om van de vierentwintigste naar de achtste plaats op te schuiven.

Jean-Eric Vergne en Maximilian Günther streden vooraan ondertussen met het mes tussen de tanden om de tweede plaats in de race.

Bij het ingaan van de laatste ronde probeerde Günther om Vergne in te halen, ze reden wiel-aan-wiel maar Vergne kon voor de Duitser blijven.

Antonio Felix da Costa won redelijk eenvoudig de race maar Maximilian Günther zorgde nog voor een verrassing door Vergne vlak voor het einde van de laatste ronde te passeren en alsnog als tweede te finishen. De prestatie van de dag kwam ongetwijfeld van MItch Evans die zesde finishte nadat hij als vierentwintigste aan de race moest beginnen.

Door technische problemen met zijn wagen eindigde Stoffel Vandoorne op een teleurstellende vijftiende plaats. Vandoorne zakt daardoor ook in de tussenstand van het kampioenschap.

