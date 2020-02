Emotioneel moment: ernstig zieke man trouwt met liefde van zijn leven in ziekenhuis

Donderdag 27 februari was een zeer speciale dag voor het Royal Papworth Hospital in het Engelse Cambridge. Daar vond namelijk het huwelijk plaats van de 31-jarige Liam Hanrahan en zijn vriendin Sarah Cousins. De man is ernstig ziek en staat op een wachtlijst voor een harttransplantatie, maar dat hield hem niet tegen om zo snel mogelijk te trouwen met de liefde van zijn leven.

Liam verblijft al sinds januari in het ziekenhuis, waar een ondersteuningsapparaatje bij hem werd geïmplanteerd dat zijn hart ondersteunt. Sindsdien staat hij op een wachtlijst. “We zouden kunnen wachten tot na de transplantatie om te trouwen”, aldus Sarah. “Maar de situatie van Liam deed ons toch besluiten om het nu al te doen.” Het koppel is ook verloofd in het ziekenhuis, waarna de rest van de trouwplannen razendsnel vooruitgang boekten.

De videobeelden van het huwelijk laten maar weinigen onberoerd. Naast de kinderen van het koppel, die tijdens de ceremonie een handje mochten helpen, was ook het personeel van het ziekenhuis aanwezig bij de bruiloft. De verpleegsters zijn dan ook erg geliefd bij het gezin. “Ze zijn fantastisch”, vervolgde de dame. “Als we in de toekomst ooit nog ergens anders willen trouwen, zouden we hen vermoedelijk opnieuw uitnodigen.”