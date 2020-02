Opnieuw brokken door storm in Limburg

Het hevig wind en regen heeft zaterdagnamiddag opnieuw voor brokken gezorgd. Boompjes gingen waaien. Maar ook andere dingen die niet goed vastzaten, vlogen weg. In Kleine Spouwen ging een stuk dak van een kledingwinkel op de straat terecht.

Even na 14 uur trok een korte maar hevige bui over Limburg. Op de E313 in Lummen sneuvelden daardoor enkele boompjes net voorbij het klaverblad richting Hasselt.

Een auto werd daarbij beschadigd. De tak ...