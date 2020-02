In Rusland zijn drie mensen overleden en nog eens zeven gewond geraakt op een feestje van een bekende blogster. De oorzaak: droogijs dat voor een bijzondere sfeer moest zorgen.

Droogijs of koolzuursneeuw is de vaste vorm van CO2. Het wordt voornamelijk gebruikt om te koelen, maar soms ook als een visueel effect. Zo kan het een soort nevel creëren. Dat laatste is exact wat de ...