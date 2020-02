Bilzen kleurt rood-geel-groen: carnavalsmicrobe slaat toe

Bilzen -

De carnavalsmicrobe heeft nu ook officieel de Demerstad Bilzen bereikt. Met vanavond de machtsoverdracht en zondag de grote optocht is de binnenstad zelf ook helemaal in feeststemming gebracht. “We hebben de handelaren in de binnenstad voorzien van versierpakketjes. Op die manier werden heel wat etalages en ramen in carnavaleske sfeer gedecoreerd. Ook het oude stadhuis werd in stijl gedrapeerd”, aldus schepen van feestelijkheden, Peter Thijs.