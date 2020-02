Slingervuilcampagne Genk verwerkt in straffe rapclip

Genk -

‘Ruim uw rommel op’. De boodschap die Genkse rappers in een videoclip verwerkten liegt er niet om. Het gaat om een nieuwe slingervuilcampagne van de stad. En daar wilde Alberto Mazzoni (Zio Io) en Johnny Baeten (Johnny September) met de hulp van de Genkse regisseur Ayby Cetin mee hun schouders onder zetten. “We zijn allergisch aan mensen die vuil op straat achterlaten”, zegt Zio Io. “Aanvankelijk dachten we aan een vrolijk carnavalesk nummer waarbij we, als vuilnis verkleed, naar een vuilnisbak gebracht wilde worden omdat daar een feestje plaatsvond. Maar uiteindelijk is het toch een versie geworden waarbij we vervuilers wat feller met hun neus op de feiten willen drukken. We hopen met de stevige rap vooral jongeren wakker te schudden.”