Slagroom maken, een vinaigrette of ander sausje mengen en pannenkoekenbeslag zonder klonters roeren: een garde is onmisbaar in elke keuken. Ga je voor een klassiek – lees: manueel – exemplaar, dan heb je veel keuze in de winkel. De hulpjes zijn er in kunststof, roestvrij staal of in een combinatie van materialen. “Bij de perfecte garde moet alles kloppen”, klinkt het bij het testpanel, dat lette op een goede mix tussen gebruiks- en onderhoudsgemak.