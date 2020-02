Skybox van Britse MXGP ingestort na passage van storm Jorge

Storm Jorge raasde in de nacht van vrijdag op zaterdag over het zuidwesten van Groot-Brittannië en zorgde voor heel wat schade. De MXGP in Matterley Basin, vlakbij Winchester, ontsnapte niet aan de grillen van de weergoden. Vrijdag werd het parcours al omgedoopt tot een modderbrij na hevige regenbuien. ‘s Nachts deed storm Jorge daar nog een schepje bovenop met nóg meer regen, zelfs sneeuw en hevige winden, die vlotjes boven de 100 km per uur gingen.