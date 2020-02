Floyd Mayweather, een van de rijkste sportsterren ter wereld, in Antwerpen

Zoals het sterren betaamt, liet Floyd Mayweather in de Lotto Arena op zich wachten, zowat een uur. Maar daarna barstte de show los. Waarom een van de rijkste sportsterren ter wereld in ’s hemelsnaam in België zijn ‘Legendary Icon Tour’ aftrapt? “Waarom niet in België? Floyd Mayweather is wereldwijd bekend, dus waarom niet overal ter wereld mijn liefde laten zien?” En – eerlijk is eerlijk – ook wat geld vangen, hij zakte naar Antwerpen af voor 100.000 euro.