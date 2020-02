Sterrenkundigen ontdekken grootste explosie sinds oerknal

In sterrenbeeld Slangendrager heeft een enorme explosie een gat geslagen waarin 15 sterrenstelsels zouden kunnen verdwijnen. Voor een goed begrip: ons sterrenstelsel, de melkweg, bevat ongeveer 200 miljard sterren. Astronomen ontdekten de holte in een gaswolk al in 2016, maar zijn nu pas zeker dat deze het resultaat is van een explosie, vijf keer krachtiger dan het vorige waargenomen record.