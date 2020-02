Brad Pitt weigert felbegeerde César tijdens omstreden editie van Franse Oscars

In Parijs zijn vrijdagavond de Césars uitgereikt, of de Franse Oscars. J’accuse , de Dreyfus-film van Roman Polanski was twaalfmaal genomineerd, maar moest tevreden zijn met drie beeldjes. De grote winnaar van de avond was Les Misérables, die zowel de prijs voor beste Franse film van 2019 kreeg als de publieksprijs