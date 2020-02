Na documentaire op Canvas: enorme stijging van oproepen over kindermisbruik naar hulplijnen

De hulplijn 1712 kreeg de afgelopen drie weken, sinds de start van de Canvasdocumentaire “Als je eens wist”, 76 pct meer oproepen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: 429 tegenover 244. Het gemiddeld aantal oproepen per dag steeg van 17 naar 31, bijna een verdubbeling. De Vertrouwenscentra Kindermishandeling kregen, in sommige provincies, dan weer een kwart meer meldingen, en ook Tele-Onthaal kreeg opvallend meer oproepen.