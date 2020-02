Vanavond is het nieuwe seizoen van ‘Temptation island’ van start gegaan. Traditiegetrouw krijgen de koppels in de eerste aflevering de verleiders te zien, al verliep de confrontatie niet zoals verwacht.

Arda is duidelijk benieuwd wat de andere mannen vinden van de verleidsters. Geen betere plaats om dit te bespreken dan ‘De Hut’. De mannen kruipen gezellig met elkaar in een hutje en bespreken (of doen ...