Het tweede seizoen van Over Water - de reeks die Evgenia Brendes (30) op de kaart zette als tv-actrice - is bijna aan zijn ontknoping toe. “Sinds ik in 2006 met mijn ouders van Kazachtstan naar Vlaanderen verhuisde, beweeg ik me door het leven als een kameleon”, vertelt ze. “Misschien ben ik door al dat aanpassen wel een stukje van mezelf verloren.”