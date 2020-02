“Klassenraad vergist zich in 15% van de studie-adviezen”

De afgelopen weken lieten wij tien Limburgers (foto’s) aan het woord die van een tso-richting - tegen de verwachtingen in - toch doorgroeiden naar een universiteits- of hogeschooldiploma. In heel wat gevallen maken scholen een verkeerde inschatting van de mogelijkheden van een jongere, bij Kindsheid Jesu in Hasselt gaat het om 15%. Geen uitzonderlijk hoog cijfer, aldus het CLB. “Het is moeilijk om leerlingen in hun tienerjaren in te schatten.”