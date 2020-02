Het geld onderuw matras is met uitstervenbedreigd

De digitalisering in de financiële sector zet stevig door en dat heeft gevolgen voor het voortbestaan van het betaalmiddel dat zijn oorsprong kent in het 14de-eeuwse China: papiergeld. We gebruiken steeds minder cash en betalen in plaats daarvan meer dan ooit digitaal. Economen voorspellen dan ook dat we evolueren naar een cashloze maatschappij. Is dat mogelijk? En zo ja: wanneer zal het zo ver zijn? Welke gevaren brengt een samenleving zonder cash met zich mee? Welke nieuwe betaalmiddelen maken opgang? En zullen virtuele munten zoals de bitcoin definitief doorbreken?