Op een dierwaardige manier de strijd aanbinden met de massaproductie van vlees, dat is wat dierenartsen Dimitri Coppens en Sofie Weckx doen. Hun domein in Kaggevinne (Diest) is een toevluchtsoord voor 300 dieren die van de slacht werden gered. “Enkel voor de dieren waarvan we zeker weten dat ze niet worden geslacht, zoeken we een adoptiegezin. De rest mag hier oud worden.”