Genkie Vanzeir en ex-Kanarie Schoofs nekken STVV en… Racing Genk

Racing Genk is zijn stek in de top zes kwijt. Tijdelijk of niet? Dat moet zondag blijken, wanneer competitieleider Club Brugge op bezoek komt in de Luminus Arena. Uitgerekend Dante Vanzeir, door Genk verhuurd aan Mechelen, en die andere Limburger Rob Schoofs nekten de Kanaries en hijsen Malinwa voorlopig in play-off 1.