Dylan Teuns verkeert in topvorm voor Omloop Het Nieuwsblad na uitstekende seizoenstart: “Mijn favorietenrol wordt overdreven, ik onderschat niemand”

Van alle Belgische favorieten morgen aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad is Dylan Teuns de enige die al met een dijk van een overwinning uitpakte. Een tijdritzege zowaar. Maar, zegt de kopman van Bahrain-McLaren, dat is nog geen reden om hem als topfavoriet te bestempelen: “Iedereen zal klaar zijn. Ik onderschat niemand.”