Ontsnapte incastern uit zoo Planckendael duikt op in Maasmechelse bedrijfshal

Maasmechelen / Oudsbergen -

Een van de ontsnapte incastern van de zoo van Planckendael is opgedoken in een bedrijfshal in Maasmechelen. De vogel werd naar het Natuurhulpcentrum gebracht. Sil en co schoten intussen ook de mensen van Planckendael ter hulp om vogels uit de beschadigde kooi weg te vangen.