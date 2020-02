Beurzen kleuren bloedrood door corona: “Uitkijken voor vallende messen”

Voor de vierde keer in vijf handelsdagen kleuren de beurzen bloedrood. Het coronavirus slaat almaar wilder om zich heen en steeds meer bedrijven komen met winst- en omzetalarmen. En nu het er in Syrië bovenarms op zit tussen Rusland en Turkije lijkt het hek helemaal van de dam. “De averij op de aandelenbeurzen is amper te overzien”, klinkt het bij analisten.