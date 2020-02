Maaseik - Donderdagavond is in Neeroeteren een man gearresteerd die de spiegels van de geparkeerde voertuigen aan het aftrappen was. De feiten gebeurden in de Sint-Lambertuskerkstraat. De man bekende de feiten. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor voor een verhoor. Er werd een proces-verbaal opgesteld. Het parket werd op de hoogte gebracht van de feiten.