Zander I en Zita I loodsen kindercarnavalsstoet door Kanne

Regio Even over half drie dinsdagnamiddag vertrok op het Statieplein in Kanne de jaarlijkse kindercarnavalsstoet. In tegenstelling tot de 'grote stoet' van vorige zondag waren de weergoden het 'witte dorp' ... Lees verder