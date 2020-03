Zondag 1 maart, vanaf half zes Belgische tijd, wordt op Wembley geschiedenis geschreven. Pakt Ally Samatta als allereerste Tanzaniaan ooit een Engelse voetbalprijs? Of gaat Kevin De Bruyne weer aan de haal met de Carabao Cup?

Wat is de Carabao Cup?

De Carabao Cup is de vroegere League Cup. Waarom de naam Carabao? Wel, dat is een sponsornaam, Carabao is een bekend energiedrankje uit Thailand. De allereerste League Cup werd georganiseerd ...