Elodie Ouedraogo opent samen met andere Belgische ontwerpers pop-up in Gent

Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée cureren later dit jaar ook een modetentoonstelling in Hasselt

Voormalige atlete en ontwerpster Elodie Ouedraogo opent in maart een pop-upwinkel in hartje Gent. Dat doet ze niet alleen. Haar vriendin en collega bij sportlabel 42|54 Olivia Borlée, schoenenontwerpster Virginie Morobé en decoratiemerk Rio Rockx doen ook mee.

De drie Belgische merken komen - letterlijk - samen onder één dak om hun collecties te verkopen. Verwacht je aan items uit de ‘42|54’-sportcollectie van Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée, die al getipt werden door Vogue.

Fan van schoenen die een statement maken onder je outfit? Dan kun je de designs van Morobé ontdekken. De interieurelementen van Rio, de zaak van Christina De Kerpel, dochter van Freddy De Kerpel, maken dat je tijdens één shopsessie om je garderobe uit te breiden ook iets kan scoren voor in je huis.

Wanneer? Van 7 tot en met 14 maart, telkens van 11 tot 18 uur.

Place to be? Rio Store in de Gentse Lange Kruisstraat, nummer 29.