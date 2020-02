Quick.Step-renner Michael Morkov in quarantaine en wordt getest

Michael Morkov is zondag een van de favorieten met Denemarken in de ploegkoers op het WK baanwielrennen in Berlijn. De renner van Deceuninck – Quick-Step startte gisteren niet meer in de vijfde rit in de UAE Tour en vloog naar Duitsland. Nog voor het nieuws bekendraakte dat twee Italiaanse verzorgers van UAE-Team Emirates positief testten op het Corona-virus. Wat leidde tot het stopzetten van de rittenkoers en het testen en voorlopig in quarantaine plaatsen van renners en entourage.