Hip op je hoofd: het zeemanspetje

Maak plaats, vissershoedje, want er staat een nieuw hoofddeksel in de rij om de show te stelen in het voorjaar: het zeemanspetje - hallo, Kapitein Iglo. Gezien op de catwalks, op het hoofd van sterren en fashionista’s in de grootste modesteden en steeds meer in de winkelrekken.

Op zoek naar een hoofddeksel om een look af te maken of gewoon om een bad hair day te overbruggen, dan is een zeemanspetje misschien iets voor jou. Het accessoire wordt ook weleens een ‘paper boy cap’ genoemd omdat het naast een populair petje voor zeemannen en kapiteins ook vaak werd gedragen door krantenjongens.

H&M - 14,99 euro / Zara - 17,95 euro / Benetton - 11,98 euro / & Other Stories - 29 euro / Esprit - 14,99 euro

Een exemplaar die nauwer aansluit bij de zeemannen, heeft vaak decoratieve touwen aan de voorkant, knopen aan beide zijkanten en is iets vaster van vorm. De meer nonchalante exemplaren knipogen iets meer naar de loopjongens. voor wel exemplaar je ook kiest, de combinatiemogelijkheden zijn talrijk.

Dior Foto: Catwalkpictures

Met een stoffen model met ruitjespatroon maak je een preppy look à la Blair Waldorf af, een effen exemplaar combineert mooi met een zwierige jurk of een strakke look met lederen jasje. Mag het een tikkeltje Village People zijn op een stijlvolle manier? Ga dan voor een lederen exemplaar om een sobere outfit iets meer pit te geven.

Tip: het petje blijft ook een winner voor komend najaar, zo bewees modehuis Dior (foto) eerder deze week met een hele collectie lederen petjes op de Parijse catwalk.