De pastorij van Rutten is onbewoonbaar verklaard na een enorme grondverzakking. De vloer van de inpandige garage zakte vrijdagvoormiddag voor de helft weg. Een quad en een bromfiets verdwenen in het gat. In het zinkgat steken een quad en een bromfiets

De pastorij aan de Rechtstraat in Rutten is een herenhuis uit 1912, opgetrokken in neogotische stijl. Het pand is eigendom van de kerkfabriek en wordt al vijf jaar gehuurd door de familie Sacré-Haase ...