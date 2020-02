Donderdagavond zijn dieven op heterdaad betrapt bij een inbraak op de Kazernelaan in Helchteren. De bewoonster merkte de indringers op in het huis. De twee zetten het op een lopen en stapten in een auto met buitenlandse nummerplaat. De signalementen werden meteen doorgespeeld aan de naburige politiezones zoals Kempenland. Twee verdachten werden in de boeien geslagen. Of ze iets met de zaak te maken hebben, is nog niet bekendgemaakt. De politie CARMA voert het onderzoek.