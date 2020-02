Twee inbraken op Astridplein in Eksel

Hechtel-Eksel - Op het Astridplein in Eksel zijn donderdagavond twee inbraken vastgesteld. Een gezin dat na een paar uur winkelen thuiskwam, meldde rond 21 uur een eerste feit. Dieven hadden daar een raam van de keuken geforceerd om binnen te geraken. Enkele kasten in woon- en slaapkamer werden doorzocht. Op het eerste gezicht lijkt daar niets te zijn verdwenen. Bij de buren werd een half uurtje later een inbraak ontdekt. Daar hadden de dieven een deur geforceerd. Daar wisten ze juwelen en gouden muntstukken buit te maken.