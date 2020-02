Nieuwste boek ‘Fifty Shades’-schrijfster wordt ook erotische film

Goed nieuws voor de fans van het erotische schrijfwerk van E.L. James, verantwoordelijk voor de ‘Fifty Shades of Grey’-trilogie. Haar meest recente boek in hetzelfde genre ‘The Mister’ wordt ook verfilmd - passionele scènes zijn alvast gegarandeerd.

Filmstudio Universal heeft besloten om ‘The Mister’, het boek dat negen weken in de bestsellerlijst van de New York Times prijkte, te verfilmen met de hulp van de schrijfster zelf. Het boek kwam vorig jaar in april meteen in het Nederlands uit.

De verhaallijn? Ene Maxim wordt voorgesteld als een knappe, rijke man die een verleidelijke vrouw ontmoet met een geheimzinnig verleden. De twee leren elkaar beter kennen en belanden in een passioneel avontuur dat ze nog nooit eerder hebben meegemaakt en niet precies kunnen benoemen. Het verhaal speelt zich onder meer af in Londen, het meer landelijke Cornwall en Oost-Europa. James zelf beschrijft haar werk als “een Assepoester-verhaal in de 21ste eeuw”.

Meer details over de verfilming zijn er voorlopig nog niet, zo is het nog niet geweten wanneer deze prent in de zalen komt en wie er deel zal uitmaken van de cast. In afwachting kunnen fans gerust over de romance lezen. Die verspreidt zich over 480 pagina’s in totaal. Kostprijs van het boek: 16,99 euro.