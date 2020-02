Riemst - Een 19-jarige fietsster uit Riemst raakte donderdagavond gewond toen zij op een oversteekplaats in de Vuurkruisenlaan in Leuven aangereden werd door een auto. Het meisje is naar één van de Leuvense ziekenhuizen gebracht. De bestuurder van het voertuig, een 55-jarige man uit Bertem, had te diep in het glas gekeken. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.