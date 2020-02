Gigi, Bella en mama Hadid samen op de catwalk voor Off-White

De Amerikaanse zusjes en topmodellen Gigi en Bella Hadid liepen in de modeshow van Off-White in Parijs. Ze brachten voor de gelegenheid ook nog iemand anders mee: hun 56-jarige mama. Dat leverde mooie beelden op.

Het ging er gezellig aan toe tijdens de modeshow van Off-White in Parijs, afgelopen donderdag. Hoofdontwerper Virgil Abloh huurde zusjes Gigi en Bella Hadid in om voor hem te defileren als de modieuze vertaling van yin en yang. Zo had Bella Hadid een gitzwarte jurk aan met veel tule, zus Gigi droeg een spierwit, volumineus exemplaar.

Foto: Photo News

De modeshow had nog een verrassing in petto. Niemand minder dan de mama van de zussen, de Nederlandse Yolanda Hadid, maakte na bijna 35 jaar afwezigheid haar comeback op de catwalk. “Het is als fietsen, je verleert het defileren nooit”, zei ze na de show.

Foto: Photo News

Virgil Abloh kondigde het idee naar eigen zeggen aan via sms, zo zegt hij aan Vogue. Daarin stond dat hij drie Hadids wilde boeken om zijn nieuwe herst- en wintercollectie te laten tonen. Aanvankelijk dachten de zusjes dat het om hun broer Anwar ging, de jongeman die ook model is en momenteel een koppel vormt met zangeres Dua Lipa. Het ging echter om hun mama, die schitterde in een wit broekpak met zwarte accenten. Backstage poseerden de drie samen in hun designeroutfits.