Akelig: Tiktok-ster kijkt dood in de ogen als stunt onder ijs misgaat

Jason Clark, een ster op de app TikTok, is bij een van zijn recentste stunts ontsnapt aan de dood. De man had het plan om in de Amerikaanse staat Utah onder een bevroren meer te zwemmen. Het draaide uit op een bijna-doodervaring: Jason vond niet onmiddellijk de opening terug die hij in het ijs had gemaakt, waardoor hij paniekerig in het rond begon te zwemmen. Met het nodige geluk raakte hij toch boven water.

De man had de stunt duidelijk onderschat. Clark begon sterk en zwom al na enkele seconden in de buurt van de opening, maar kon die toch niet vinden. Vanaf dat ogenblik raakte hij stilaan in paniek. “Het oppervlak van het water waar het gat was, zag er niet anders uit dan de onderkant van het ijs”, reageerde hij. Ook het gat dat hij bij zijn startpunt had gebruikt, bleek vrijwel onmogelijk terug te vinden.

Ondertussen filmde zijn vriendin Abby McDonald nietsvermoedend het hele gebeuren. Zij dacht dat de man een grap uithaalde. “Serieus, ik was bijna gestorven”, liet Clark weten nadat hij op het laatste nippertje alsnog een gat terugvond. “Ik was zo kortademig dat ik nauwelijks nog kon zien. Ik had al geaccepteerd dat ik het niet ging halen.”

Ondanks de bange momenten waagde de influencer zich aan een tweede poging, weliswaar met een veel grotere opening als eindbestemming.