Moeder die zoontje (2) overdosis medicijn gaf blijft in cel, vader vraagt echtscheiding aan

De 31-jarige moeder die haar zoontje onbewust een overdosis pijnstillers gaf, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer zonet. De moeder gaf het jongetje van twee jaar in tien uur tijd zeven zetpillen met drie verschillende pijnstillers. Ondertussen liet de vader van het jongetje weten dat hij de echtscheidingsprocedure inzet.

Op 16 februari stortte de wereld van de ouders van de kleine A. in. Ze vonden hun zoontje ‘s morgens dood in zijn bedje in hun huis in het West-Vlaamse Torhout. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren ...