LA Lakers hebben LeBron James niet nodig om te winnen van Golden State Warriors

Los Angeles Lakers heeft donderdag met 86-116 gewonnen op bezoek bij het krasselende Golden State Warriors in de NBA.

De autoritaire leider in de Western Conference was nochtans zonder zijn licht geblesseerde vedette LeBron James naar de Warriors afgezakt, voor een duel tussen de eerste en de laatste in het klassement. Dat verschil vertaalde zich ook in de score: 86-116, met een hoofdrol voor Anthony Davis, met 23 punten in 25 minuten.

Voor de Lakers was het de 45e overwinning van het seizoen. Daartegenover lieten ze 12 nederlagen noteren. Denver Nuggets volgt met 40 zeges op de tweede plaats in de Western Conference.

Uitslagen

Indiana - Portland 106-100

Golden State - LA Lakers 86-116

Oklahoma City - Sacramento 112-108

Philadelphia - New York 115-106

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 50 8 0.862

2. Toronto 42 16 0.724

3. Boston 41 17 0.707

4. Miami 36 22 0.621

5. Philadelphia 37 23 0.617

6. Indiana 35 24 0.593

7. Brooklyn 26 31 0.456

8. Orlando 26 32 0.448

9. Washington 21 36 0.368

10. Charlotte 20 38 0.345

11. Chicago 20 39 0.339

12. Detroit 19 41 0.317

13. Cleveland 17 41 0.293

14. New York 17 42 0.288

15. Atlanta 17 43 0.283

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 45 12 0.789

2. Denver 40 18 0.690

3. LA Clipprs 39 19 0.672

4. Houston 38 20 0.655

5. Oklahoma City 37 22 0.627

6. Utah 36 22 0.621

7. Dallas 36 23 0.610

8. Memphis 28 30 0.483

9. Portland 26 34 0.433

10. New Orleans 25 33 0.431

11. San Antonio 24 33 0.421

12. Sacramento 24 34 0.414

13. Phoenix 24 35 0.407

14. Minnesota 17 40 0.298

15. Golden State 12 47 0.203

Programma van vrijdag:

Orlando - Minnesota

Atlanta - Brooklyn

Toronto - Charlotte

Miami - Dallas

Memphis - Sacramento

Milwaukee - Oklahoma City

New Orleans - Cleveland

Phoenix - Detroit

Utah - Washington

LA Clippers - Denver