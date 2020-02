Star Trek bij politie Carma: Eerste virtuele dienstverlening in België

De politie van de zone Carma gaat een netwerk van virtueel dienstbetoon uitrollen. Concreet betekent dit dat in elke uithoek van de zone de klok rond aangifte gedaan kan worden. Aan de andere kant van het virtueel loket zit een echte agent die u op holografische wijze recht in de ogen kan kijken als u iets te melden hebt.

De agent in kwestie kan u vragen stellen, identiteitskaart lezen, u een document laten ondertekenen en de aangifte printen. Carma is de eerste zone in het land dat met een dergelijk systeem van start ...