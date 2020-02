“Nachtmerrie waar ik nooit uit wakker word”: 8 jaar cel geëist tegen vrouw die jongetje (3) doodsloeg in Peer

Peer -

Zelden hing er zo’n beklemmende stilte in de Hasseltse rechtbank als vrijdag, toen een vrouw (28) getuigde hoe ze haar 3,5-jarig stiefzoontje doodsloeg in Peer. “Ik was down, depressief en had alleen maar negatieve gedachten. Nu zit ik in een nachtmerrie waaruit ik nooit wakker word.” Het parket vorderde 8 jaar cel tegen Rosa B., die nu in Eindhoven woont.