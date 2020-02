Winderig van doperwten en een hekel aan groenten: waarom Trump amper at in India

Voor een man die niet geleefd heeft als hij een dag geen steak at, was Trumps bezoek aan India, het land van de heilige koe, deze week een beproeving. De Indiase chef-koks schotelden de lekkerste vegetarische hapjes en meest exquise geitenvlees voor, maar Trump bleef overal af. Nog voor Air Force 1 de startbaan in Delhi af was, had hij al een halve hamburger naar binnen gebuffeld.