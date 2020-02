“We steken haar in de fik”: bezwarende sms’jes over ex Amber Heard brengen Johnny Depp in nauwe schoentjes

Johnny Depp zit in nauwe schoentjes tijdens het proces dat de Hollywoodacteur aanspande tegen ‘The Sun’ voor smaad, nu de Britse tabloid in de Londense rechtszaal sms’jes liet voorlezen waarin Depp in niet mis te verstane taal zijn ex-vrouw Amber Heard bedreigt.

De toon van de berichten van Depp aan collega en vriend Paul Bettany is duidelijk: “Laat ons Amber in de fik steken”, schreef de acteur in november 2013. En dezelfde dag in een ander bericht: “We moeten haar verdrinken voor we haar verbranden!!!” I will fuck her burnt corpse afterwards to make sure she is dead.” In een ander bericht omschrijft hij Heard als “een kwade, agressieve indiaanse met een fucking blackout, die iedereen die in haar buurt komt obsceniteiten toeschreeuwt en beledigt”. Uit andere sms’jes blijkt dan weer hoeveel alcohol en pillen Depp gebruikte tijdens zijn pijnlijke breuk met de actrice.

De berichten - die per ongeluk werden gelekt door de vorige advocaten van de acteur - werden voorgelezen door de advocaten van ‘The Sun’, die door Depp voor de rechter werd gedaagd omdat de tabloid een artikel had gepubliceerd waarin het de acteur ervan betichtte van fysiek geweld tegen Heard. Volgens de advocaten van de krant bewijzen ze dat Depp zijn toenmalige echtgenote mishandelde.