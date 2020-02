Lanaken - Donderdag in de late namiddag zijn bij de politie twee inbraken in Smeermaas gemeld. In de Brugstraat drongen dieven binnen in een garage aan een huis. Er werd werkmateriaal zoals een boormachine, vlakschuurmachine en een gereedschapskist gestolen. In de Tichelovenstraat drongen inbrekers binnen in een appartement. De inboedel werd overhoop gehaald. Maar volgens de eerste vaststellingen is er niets weg. De inbraak moet tussen 25 februari en 27 februari zijn gebeurd.