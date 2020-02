Katrien De Neve combineert atletiek met skeleton

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - Dat skeleton een typische wintersport is, is voor vele mensen duidelijk . Maar dat je het kan combineren met atletiek vraagt enige uitleg. In beide sporten is kracht en snelheid van heel groot belang. Daarom komen heel veel van de dames in het bobslee en skeleton uit de atletiek.

Vier jaar geleden maakte Katrien De Neve uit Hasselt en aangesloten bij AVT Hasselt atletiek kennis met het skeleton. Het is een slee waarmee je op een ijsbaan een afdaling maakt met topsnelheden die boven de 120 km per uur liggen . Niet voor watjes dus maar wel voor Katrien.

Katrien is in de winter dus terug te vinden op de baan van Winterberg of op een van de andere banen in Europa en in de zomer op de atletiekpiste te Kiewit . Een combinatie waar je in beide gevallen heel veel kracht, snelheid en souplesse voor nodig hebt.

Techniek is ook een belangrijk onderdeel van het skeleton daarom deed Katrien de eerste twee jaar enkel afdalingen om zo kennis te maken met sport. Maar nu gaat ze voluit en heeft ze al twee winters meegedraaid in de competitie . Zo werd ze 13 de op het Europees kampioenschap voor junioren en 17 de op het wereldkampioenschap.

Katrien mag dan wel alles op alles zetten voor het skeleton haar passie voor atletiek is daarom niet minder. Met veel overgave is ze nog steeds paraat op de aflossingstrainingen voor onze jongeren en als het even kan pikt ze in de zomer nog wel een wedstrijdje mee op de piste. Dit alles is enkel mogelijk omdat Katrien een topsportstatuut heeft gekregen en zo haar studie’s kan combineren met dit alles. Maar ook haar familie staat achter haar , zo is de papa van Katrien wel altijd terug te vinden naast de baan om haar bij te staan met de praktische kant van de sport. Om haar droom verder uit te bouwen is Katrien ook nog op zoek naar sponsors want materiaal en de vele verplaatsingen kosten natuurlijk handen vol geld.