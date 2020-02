Betaald om beroepen in de bouw te leren kennen

Het Limburgse bouwbedrijf Democo gooit een nieuw wapen in de strijd om getalenteerde medewerkers in te lijven. Er worden ‘ontdekkingsdagen’ georganiseerd, waarbij studenten in de bouwkunde en architectuur betaald worden om 3 dagen lang alle facetten van het werken in de bouwsector te leren kennen.

De bouw blijft in het middelpunt van de belangstelling als de War for Talent ter sprake komt. Er komen alsmaar meer openstaande vacatures bij, terwijl het potentieel om deze in te vullen, verder afbrokkelt. Volgens recente cijfers van Confederatie Bouw kwamen er vorig jaar zo’n 4.500 extra jobs ter beschikking. Eens die worden ingevuld, worden de nieuwkomers collega’s van de 203.000 loontrekkenden, 73.833 zelfstandigen, 35.146 gedetacheerden en 4.259 uitzendkrachten die de Belgische bouwsector eind 2019 telde.

Het is dus hard zwoegen en zweten om voor één van die 4.500 vacatures de geknipte werknemer te vinden. “We onderhouden nu al vele contacten met de scholen, zijn aanwezig op jobbeurzen, plaatsen advertenties en stimuleren met een sterk HR-beleid de mond-tot-mondreclame voor onze vacatures”, vertelt Ilse Claes, HR Director van Democo uit Hasselt.

“Toch is dat niet voldoende en nemen we extra initiatieven, zoals de organisatie van onze ontdekkingsdagen. Een nieuw concept, waarbij we studenten uitnodigen om actief mee te draaien in de diverse afdelingen van ons bedrijf. We merken immers dat velen niet goed weten welke richting ze uit willen gaan, eens ze hun diploma op zak hebben. Wij helpen hen om zich een realistisch beeld te vormen van de diverse mogelijkheden. Uiteraard is het ook onze bedoeling om de talenten te laten kennismaken met ons bedrijf, zodat ze bij een positieve indruk, sneller zullen kiezen voor een job bij Democo.”

Tegen betaling

Heel concreet mikt Democo op studenten in de bouwkunde en architectuur. “Ze krijgen naargelang hun eigen keuze, een contract voor één, twee of drie dagen”, aldus nog Ilse Claes.

Lees meer...