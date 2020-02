Hij werd met grote verwachtingen gehaald, maar wegen Anderlecht en Samir Nasri scheiden

De wegen van Anderlecht en Samir Nasri scheiden eind dit seizoen. De 32-jarige Fransman kon zich door blessures nooit doorzetten bij paars-wit, dat de optie in zijn contract niet licht.

Samir Nasri maakte ooit grote sier bij de Engelse topclubs Arsenal en Manchester City en werd met grote verwachtingen naar Anderlecht gehaald. Daar vond hij nooit zijn beste vorm terug, hij speelde zelfs amper: zes keer startte hij in de basis, twee keer scoorde hij. Begin januari viel de middenvelder weer geblesseerd uit, de kans dat hij dit seizoen nog in actie komt is klein.